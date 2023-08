Offenburg vor 2 Stunden

Waldfeuer bei Offenburg auf 300m² Fläche: Ursache unklar

Am Mittwochabend geriet eine rund 300 m² große Waldfläche bei Offenburg in Brand. Das teilt die Polizei in einer Mitteilung an die Presse mit. Weshalb das Gebiet nahe der B3 plötzlich zu brennen anfing, ist noch Teil der Ermittlungen. Zur Überwachung aus der Luft wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt.