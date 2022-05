Rheinmünster 10. Mai 2022, 10:25 Uhr

Vermisste Mädchen aus Rheinmünster wieder aufgetaucht: 15-Jährige weiterhin verschwunden

Wie die Polizei Offenburg in einer Pressemitteilung informierte, wurden seit dem 3. Mai 2022 drei Jugendliche vermisst, die in einem Heim in Rheinhausen leben. Zwei der Mädchen sind inzwischen wieder in die Einrichtung zurückgekehrt. Eines wird noch vermisst.