21. Juni, 16.30 Uhr: 15-Jährige vermisst

Die Jugendliche war zuletzt mit einer beigen Weste und einer schwarzen Hose bekleidet. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen liegen Hinweise vor, dass sich die Gesuchte im Stadtgebiet Heilbronn aufhalten könnte. Das Mädchen lebt in einem Heim in Rheinmünster.

24. Juli: Jugendliche geht selbst zur Polizei

"Die am Mittwoch, 21. Juni versandte Vermisstenfahndung kann zurück genommen werden. Die Vermisste trat selbst an die Polizei heran und ist wohlauf", heißt es in einer zweiten Pressemitteilung der Polizei.