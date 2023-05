Ein Autofahrer sei am Dienstagnachmittag, 2. Mai, wohl nach rechts in den Gegenverkehr auf der B3 geraten. Dort wartete eine Motorradfahrerin an einer Ampel, so die Polizei. Auto und Motorrad stießen daraufhin zusammen, wodurch das Zweirad zehn Meter in einen angrenzenden Grünstreifen befördert wurde.

Die Fahrerin konnte sich durch ihre schnelle Reaktion rechtzeitig von ihrem Gefährt lösen und trug nur leichte Verletzungen davon, erklären die Beamten. Der Autofahrer hingegen wurde in eine naheliegende Klinik verbracht - bei ihm konnte ein medizinischer Notfall nicht ausgeschlossen werden.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere Tausend Euro.