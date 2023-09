Kuppenheim vor 2 Stunden

Verfolgungsjagd in Kuppenheim: Polizei sucht nach Roller-Bande

Eine Gruppe Kleinkrafträder ohne Kennzeichen erregte am Sonntagabend, 27. August, die Aufmerksamkeit von Polizeibeamten an der Kreuzung "Murgtalstraße/Friedrichstraße". Als die Fahrer die "Aufmerksamkeit" bemerkten, versuchten sie zu flüchten und gefährdeten so andere Verkehrsbeteiligte.