vor 3 Stunden Rastatt Unglück in Rastatt: Mann stürzt bei Reinigungsarbeiten drei Meter in die Tiefe

Ein 56 Jahre alter Mann ist in Rastatt bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Der Arbeiter verrichtete in einer Höhe von ungefähr drei Metern Reinigungsarbeiten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.