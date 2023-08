Rastatt vor 51 Minuten

Unfallflucht in Rastatt: Polizei sucht schwarzen Golf mit Frontschaden

In der Nacht von Samstag auf Sonntag krachte ein bislang unbekannter Fahrer in die Überdachung eines Fahrradständers eines Einkaufsmarktes in der Rauentaler Straße. Der Täter fuhr davon, ohne den Schaden zu melden. Die Verkehrspolizeiinspektion Baden-Baden konnte inzwischen ermitteln, welche Art von Wagen der Täter fuhr - und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.