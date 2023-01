von (pol/jeg)

Am 7. Januar ging kurz nach 21 Uhr ein Notruf bei den Einsatzkräften der Polizei und des Rettungsdienstes ein. Offenbar wurde von Angehörigen eine leblose Frau in einer Wohnung aufgefunden, erklärt die Polizei. Dies haben die Beamten des Polizeireviers in Rastatt kurz darauf bestätigen können.

In der betroffenen Wohnung seien die Beamten neben der 47-jährigen Toten auch auf deren Partner getroffen, so die Polizei. Aufgrund seines psychischen Allgemeinzustandes wurde dieser anschließend durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei es weiter unklar, was sich in der Wohnung des Mehrfamilienhauses abgespielt habe. Ob es zu innerfamiliären Streitigkeiten gekommen sei, welche eskalierten und ob es sich um eine Straftat oder einen Unfall handele, werde derzeit weiter untersucht, erklärt die Polizei.