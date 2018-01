vor 16 Stunden Rastatt Tunnel-Panne in Rastatt: Rückbau der Beton-Füllung wird vorbereitet

Aktuell wird auf der Tunnelbaustelle in Rastatt der Rückbau des Betonpfropfens in der östlichen Röhre vorbereitet. Das teilt die Deutsche Bahn (DB) am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit.