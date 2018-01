vor 6 Stunden Rastatt Tunnel-Havarie in Rastatt ohne strafrechtliche Konsequenzen

Die Tunnel-Havarie an der Strecke der Rheintalbahn in Rastatt hat keine strafrechtlichen Konsequenzen. Wie die Staatsanwaltschaft Baden-Baden am Donnerstag mitteilte, leitet sie mangels Anfangsverdachts für eine Straftat kein Ermittlungsverfahren ein.