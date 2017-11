Straße gesperrt, Übergang freigegeben: Bauarbeiten am Tunnel Rastatt gehen weiter

Nach dem Zwischenfall bei der östlichen Tunnelröhre, wird bei der anderen, westlichen, Röhre weiter gearbeitet. Aus diesem Grund muss eine Landstraße gesperrt werden. Dafür können Fußgänger ab kommender Woche wieder die Gleise überqueren.

Die Sperrung der L77 zwischen Karl-und Baulandstraße in Rastatt soll bis Ende Oktober andauern. Für Fußgänger gibt es gute Nachrichten: Mit der Wiederinbetriebnahme der Rheintalbahn zum 2. Oktober steht der Fußgängerweg über die Bahnstrecke in Rastatt-Niederbühl wieder zur Verfügung. In den nächsten Tagen soll auch die Ringstraße nahe der Fußgängerüberführung für den Verkehr freigegeben werden.

Die Tunnelbohrmaschine Sybille Augusta, die die westliche Tunnelröhre bohrt, befindet sich laut Bahn derzeit kurz vor der Unterfahrung der L77 im Bereich des Sportgeländes. Um einen sicheren Vortrieb unter der L77 hindurch zu ermöglichen, soll die Straße auf Höhe der Murgtalstraße temporär mit Erde aufgeschüttet werden.

Daher wird die Straße vom 4. Oktober an bis voraussichtlich zum 30. Oktober zwischen der Einmündung Karlstraße und der Einmündung Baulandstraße voll gesperrt. Eine Umleitung für den Auto- und Busverkehr will die Bahn entsprechend ausschildern. Dieselbe Vorgehensweise wurde nach Bahnangaben bereits beim Vortrieb der östlichen Röhre erfolgreich angewandt.

Das Verfahren wurde bereits vor dem Ereignis in Niederbühl abgestimmt und sei auch nach derzeitigem Erkenntnisstand sinnvoll, so die Bahn in einer Pressemitteilung.