vor 8 Stunden Rastatt Rheintalbahn: Schon vor Tunnel-Havarie Veränderungen im Gleisbett

Schon vor der Tunnel-Havarie an der Strecke der Rheintalbahn in Rastatt gab es minimale Veränderungen im Gleisbett. Das bestätigte Bahn-Sprecher Michael Breßmer am Montag.