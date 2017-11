Wegen der wochenlangen Sperrung der Rheintalbahn prüft das Schweizer Transportunternehmen Bertschi finanzielle Schadenersatzforderungen.

Diese würden sich gegen Operateure des kombinierten Verkehrs richten, die entsprechende Züge über Rastatt anbieten, teilte Geschäftsführer Hans-Jörg Bertschi am Freitag mit. Auch "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" berichteten über entsprechende Pläne des Unternehmens.

Bertschi erwartet Million-Umsatzverluste, weil in den vergangenen Wochen nur ein Teil der Kundennachfrage bedient werden konnte und ein Teil des Verkehrs wohl dauerhaft von der Schiene auf die Straße verlagert werde. Er gehe davon aus, dass die Forderungen an die Deutsche Bahn (DB-Netz) weitergereicht würden, teilte Bertschi mit. Am Donnerstag hatte bereits das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen (NEE) Millionenforderungen an die Deutsche Bahn gerichtet.

Der Unternehmer kritisierte die Bahn scharf, weil sie ein riskantes Tunnelbauverfahren ohne Risikoplanung eingesetzt habe. Außerdem habe es an schnellem Krisenmanagement gefehlt. "Rastatt darf nie mehr passieren", ergänzte Bertschi.

Die Rheintalbahn ist seit dem 12. August zwischen Rastatt und Baden-Baden gesperrt. Bei Tunnelbauarbeiten für die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke waren Wasser und Erdreich in eine Röhre eingedrungen. Die Schienen der wichtigen europäischen Nord-Süd-Strecke senkten sich daraufhin ab. Der Verkehr soll am Montag wieder rollen.