vor 1 Stunde Rastatt L77 bei Rastatt: Sperrung ab Freitagnachmittag aufgehoben!

Am Freitag, ab 16.30 Uhr, wird die L77 in Rastatt wieder für den Verkehr freigegeben. Die Landstraße ist aufgrund von Arbeiten am Rastatter Tunnel zwischen Karlstraße und Baulandstraße gesperrt worden. Damit wurde die Sperrung früher als geplant aufgehoben, das teilt die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung mit.