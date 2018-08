vor 4 Stunden Rastatt Kritik aus Rastatt an Bahn wegen Tunnelbaustelle

Ein Jahr nach dem Schaden an der Tunnelbaustelle der Bahn in Rastatt gibt es neue Kritik von Stadt und Anwohnern. Für den Ortsteil Niederbühl direkt an der Baustelle habe sich noch nichts zum Guten gewendet, kritisierte Ortsvorsteher Klaus Föry am Mittwoch. Von vielen Baumaßnahmen erfahren die Bürger seinen Angaben zufolge erst aus der Zeitung. Sie würden vor vollendete Tatsachen gestellt.