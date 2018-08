vor 1 Stunde Rastatt Genau ein Jahr nach der Rastatter Tunnel-Havarie: Viele Fragen sind noch offen

Am 12. August 2017 sackten bei Rastatt plötzlich die Gleise ab. Wie genau es dazu kam, das ist bis heute nicht geklärt. Fest steht allerdings, dass der Zwischenfall in einem Zusammenhang mit der Tunnelbaustelle zu Rastatt steht. Nun, ein Jahr später, erklärt sich die Bahn in einer Pressemeldung.