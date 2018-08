vor 18 Stunden Rastatt Bahn nach Kritik aus Rastatt: Wir informieren regelmäßig

Die Deutsche Bahn hat ihre Informationspolitik im Zusammenhang mit der Baustelle am beschädigten Tunnel der Rheintalbahn in Rastatt verteidigt. In diesem Jahr habe es bereits fünf Anwohnerinformationen gegeben, sagte ein Bahnsprecher am Donnerstag.