Gernsbach vor 55 Minuten

Tunnel Gernsbach wegen Wartungsarbeiten halbseitig gesperrt

Wegen dringend notwendiger Wartungsarbeiten an der Brandmeldeanlage wird der Gernsbacher Tunnel (B462) am Donnerstag, 2. Februar, von 9 bis 12 Uhr in Richtung Freudenstadt gesperrt. Das teilt das Landratsamt Rastatt in einer Pressemitteilung mit.