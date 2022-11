Durmersheim vor 1 Stunde

Tödlicher Unfall bei Durmersheim: Bergungsarbeiten auf B36

Ein 60-jähriger Citroen-Berlingo Fahrer fuhr am Dienstagnachmittag auf der B36 in Fahrtrichtung Karlsruhe und kam aus bislang ungeklärten Umständen auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem Sattelzug zusammen, der von einem 55-jährigen Mann in Richtung Rastatt gelenkt wurde. Eine 56-jährige Beifahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 100.000 Euro. Aktuell laufen Bergungsmaßnahmen.