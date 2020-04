Auf der Südfahrbahn der A5 bei Rastatt hat sich am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall mit einem Lkw ereignet. Die Räumung der Unfallstelle wird voraussichtlich noch bis in die Mittagsstunden andauern. Der Verkehr staut sich vor der Unfallstelle aktuell auf rund 20 Kilometer.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der Fahrer eines Sattelzuges von Rastatt kommend in Richtung Baden-Baden unterwegs. "Kurz nach der Autobahnausfahrt Rastatt-Nord kam der Lastwagen aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und übersteuerte anschließend nach links", schreibt die Polizei in einer Meldung an die Presse.

Hierbei kippte der Lkw und der Fahrer wurde aus dem Führerhaus geschleudert. Er starb noch an der Unfallstelle. Im Zuge der aktuell andauernden Unfallaufnahme sind auch ein Rettungs- und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Südfahrbahn ist bis auf Weiteres auch aufgrund auslaufender Betriebsstoffe voll gesperrt.

