Wie die Polizei Offenburg erklärt, bemerkte ein Zeuge gegen 15 Uhr das zurückgelassene Tier in einem Auto auf einem Parkplatz in der Ottersdorfer Straße in Rastatt und verständigte die Polizei.

Da der Hund stark dehydriert war, wurde die Scheibe des Autos eingeschlagen, um das Tier zu befreien. Weiterhin soll sich der Vierbeiner beim Versuch selbständig aus dem Auto zu kommen verletzt haben haben.

Bei der Rettung des Hundes verletzte das vermutlich verwirrte Tier auch einen Beamten. Unter Zuhilfenahme des Tierheims Rastatt gelang es schließlich den Mischlingshund zum Tierarzt zu bringen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz wurden aufgenommen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang dringend, keine Tiere in geparkten Fahrzeugen zurückzulassen. Die Temperaturen im Fahrzeuginneren können, auch bei vermeintlich noch so schattigen Parklätzen, schnell in einen Bereich steigen, der für Tiere lebensbedrohlich werden kann.