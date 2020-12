vor 2 Stunden Rastatt Tödlich verletzt: Radfahrerin in Rastatt von Auto angefahren

Am Mittwochnachmittag, gegen 16 Uhr, ist eine 38-Jährige Radfahrerin auf der Rauentalerstraße in Rastatt von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei durch eine Pressemitteilung mitteilte, wurde die Frau dabei so schwer verletzt, dass sie wenig später im Krankenhaus verstarb. Die genauen Hintergründe zum Unfallhergang sind noch unklar.