vor 28 Minuten Gaggenau Nahe Gaggenau: Betrunkener Autofahrer flieht und verletzt Polizisten

Ein betrunkener 22 Jahre alter Autofahrer ist nahe Gaggenau (Kreis Rastatt) vor der Polizei geflohen und hat diese bei der anschließenden Kontrolle angegriffen und verletzt. Eine Polizistin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie zur Untersuchung in eine Klinik kam, wie eine Polizeisprecherin am Montagmorgen sagte. Der Mann hatte ihren Kopf auf den Asphalt geschlagen.