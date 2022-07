Rastatt vor 2 Stunden

Nächtliche Bahnsteigarbeiten in Rastatt: Änderungen auf S8 und S71 bis 22. Juli

Bahnsteigarbeiten im Bahnhof Rastatt beeinträchtigen den Stadtbahnverkehr der Linie S8 in mehreren Nächten zwischen dem 3. und 22. Juli. In den betroffenen Nächten können zwischen 23 und 5 Uhr des Folgetags keine Bahnen zwischen Ötigheim und Kuppenheim fahren. Fahrgäste können stattdessen Busse als Schienenersatzverkehr (SEV) nutzen. Zudem müssen zwei Züge der Linie S71 später verkehren. Das teilt die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) in einer Presseinformation mit.