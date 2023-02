Rastatt vor 3 Stunden

Nach Bombenfund in Rastatt: Reisende müssen am Karlsruher Bahnhof aussteigen

Am Freitag, den 3. Februar, wurde in der Nähe der Hans-Thoma-Straße bei Rastatt eine Weltkriegsbombe gefunden. Sperrungen auf der A5 und im Bahnverkehr waren die Folge - und mehrere Reisende, die am Karlsruher Hauptbahnhof strandeten.