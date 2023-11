Gegen 16.15 Uhr am Dienstagnachmittag bat eine Person um Hilfe der Polizei , weil ein Autofahrer in einer Tiefgarage in der Weststadt gegen den Wagen ihres Mannes gestoßen sei. Nach Informationen der Polizei Rastatt stellten die Polizisten im Zuge eines Atemalkoholtests über 4,5 Promill bei dem Mann fest. Zudem fanden sie heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Mann wurde zur Erhebung einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.