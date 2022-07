Gernsbach vor 1 Stunde

Messerangriff in Gernsbach: Polizei sucht nach Zeugen

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung informiert soll es am Dienstagabend in einer Wohnung der Straße "Streckfuß" zu einem Messerangriff gekommen sein. Demnach wurde der 44-jährige Geschädigte von einem Fremden an der Haustür attackiert und zog sich bei der Abwehr mehrere Schnittwunden an der Hand zu, die im Krankenhaus versorgt werden mussten.