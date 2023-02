Am Bahnhof in Rastatt wurde dabei ein 40-Jähriger kontrolliert. Gegen ihn bestanden zwei Haftbefehle wegen Erschleichen von Leistungen. Wie die Polizei mitteilt, konnte er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen. In Folge wurde er für 200 Tage ins Gefängnis gebracht. Bei ihm wurden außerdem ein verbotenes Springmesser und eine geringe Menge Betäubungsmittel gefunden. Ihn erwarten Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz.

Weitere Festnahme am Flughafen

Eine weitere Festnahme erfolgte kurze Zeit später am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden. Hier wurde ein 50-Jähriger bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus London vorstellig. Laut Polizei bestand gegen den Mann ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Auch er konnte die Geldstrafe nicht bezahlen und muss für 35 Tage ins Gefängnis.

Kontrolle in grenzüberschreitendem Fernreisebus

In der Nacht zu Donnerstag wurde außerdem in Kehl in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus ein 31-Jähriger einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Gegen Ihn bestand ein Haftbefehl wegen versuchter unerlaubter Einreise. Er konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 676,00 Euro bezahlen und seine Reise fortsetzen.