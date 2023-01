von (pol/vem)

Nach Angaben der Polizei wurde zunächst die Eingangstür verschlossen, damit der stark alkoholisierte und aufgebrachte 20-Jährige die Gaststätte nicht betreten konnte. Infolgedessen soll er mit einem Messer gegen eine große Fensterscheibe geschlagen haben, die in Folge sprang.

Einer Frau, die dem Störenfried die Eingangstür aufschloss und ihn beruhigen wollte, schlug er die Tür gegen den Kopf. Dabei wurde sie leicht verletzt.

Beim Eintreffen einer Polizeistreife flüchtete er in einen Hofeingang eines Anwesens in der Kapellenstraße. Dort konnte er vorläufig festgenommen und drei Messer sowie ein Schlagstock sichergestellt werden. In Folge wurde er in Gewahrsam genommen und verbrachte die restliche Nacht in einer Zelle. Nun erwarten ihn gleich mehrere Strafanzeigen.