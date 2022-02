vor 2 Stunden Durmersheim Kellerbrand in Mehrfamilienhaus in Durmersheim: Feuerwehrmann verletzt

Bei einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Durmersheim (Kreis Rastatt) ist ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war das Feuer am Sonntagmorgen ausgebrochen.