vor 2 Stunden Rastatt Keine Rettungsgasse nach Unfall: Fast 100 Verstöße bei Rastatt

Nach einem schweren Unfall mit einem Tankwagen auf der Autobahn 5 bei Rastatt haben zahlreiche Autofahrer die Rettungsgasse nicht frei gehalten und werden deshalb zur Verantwortung gezogen. Es wurden am vergangenen Dienstag 98 Verstöße festgestellt, wie die Polizeidirektion Offenburg am Freitag mitteilte. In drei Fällen sei es zur Behinderung von Einsatzfahrzeugen gekommen. Gegen 81 Lastwagen- und 14 Autofahrer seien nun entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet worden.