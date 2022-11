Karlsruhe/ Rastatt/Durmersheim vor 40 Minuten

Karlsruhe, Rastatt, Durmersheim: Zugausfälle bei der AVG am 6. November

Am Sonntag, den 6. November, findet am elektronischen Stellwerk (ESTW) Rastatt von 0 bis 5 Uhr ein Software-Wechsel statt. Deshalb fallen in diesem Zeitraum die Züge auf der Linie S71 zwischen Rastatt Bahnhof und Bühl (Baden) sowie auf der Linie S8 zwischen Karlsruhe Tullastraße/Alter Schlachthof und Durmersheim aus. Das berichtet der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) in einer Pressemitteilung.