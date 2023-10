Rund ein bis zwei Kilo verschimmelte Spätzle, eine verschimmelte Honigmelone und 25 ungekühlte Kartons mit jeweils acht Kilo kühlpflichtigen Teigwaren. So lautet die Beanstandung der Lebensmittelbehörde in einem Bericht vom 5. Oktober.

Chef Mimo: "Ich bin doch nicht verrückt!"

Augustino Mimo zeigt auf, dass zu einem Gesamtbild mehr als nur eine Liste von Lebensmitteln und ihrer Zustände gehört. So erklärt der Gaggenauer Restaurant-Chef: "Die verdorbenen Spätzle und die Honigmelone waren zum Wegschmeißen gedacht und standen deshalb in einem Behälter in der Küche."

Nur pflanzliche Küchenabfälle sowie Gartenabfälle aus einem Haushalt gehören in den Biomüll. | Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Seit über 50 Jahren arbeite er in der Gastronomie und niemals käme ihm in den Sinn, solche Lebensmittel an Kunden zu verkaufen. "Ich bin doch nicht verrückt!", meint der Restaurant-Chef empört.

25 Kisten Tortellini - ungekühlt

Doch die Lebensmittelkontrolleure ließen nicht locker. Schließlich seien da noch die 25 ungekühlten Kartons im Keller gewesen - gefüllt mit Ricotta/Spinat Tortellini, sagt Mimo.

Ein Lebensmittelkontrolleur überprüft am bei einer Betriebskontrolle die Temperatur einer Fleischware. | Bild: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Trotz Umgebungstemperaturen von 30 Grad Celsius waren die gefüllten Nudeln nicht verdorben. Verarbeiten konnte die Küche sie jedoch nicht, so der Chef. "Ist die Kühlung ein mal unterbrochen, so dürfen wir sie nicht weiterverkaufen."

Darum ist die Kühlung wichtig

Der Grund: Durch die ausbleibende Kühlung habe sich in den Teigwaren ein Bakterium (Bacillus cereus) vermehrt, so die mikrobiologische Untersuchung der Lebensmittelbehörde. Dieses wiederum sei mitunter krankheitserregend.

Als Ursache von Resistenzen bei Erregern gilt unter Experten, dass bakterienbekämpfende Antibiotika zu häufig und oft falsch eingesetzt werden. | Bild: Armin Weigel/Symbolbild

"Es ist möglich, dass der Verzehr von Lebensmitteln, die sehr hohe Gehalte von B. cereus enthalten, beim Menschen innerhalb kurzer Zeit Durchfallerkrankungen auslöst", erklärt Bundesinstitut für Risikobewertung in einem Bericht von 2020.

Mimo: "Tortellini waren nie zum Verkauf gedacht"

Die Tortellini sollten eigentlich weg, erklärt Mimo. Doch die zuständige Firma ließ mit der Abholung zu lange auf sich warten. Also packten die Angestellten die Kisten kurzerhand in den Keller.

Hübsch, gesund und aromatisch: Immer mehr Menschen wagen sich an Radicchio, darunter auch Food-Blogger Manfred Zimmer. Er kombiniert das Gemüse mit Hörnchennudeln. | Bild: Manfred Zimmer/herrgruenkocht.de/dpa-tmn

"Die Tortellini waren nie zum Verkauf gedacht. Wir haben mit Lebensmittelkontrollen noch nie Probleme gehabt - aber sie wollten uns nicht anhören", beklagt der Restaurant-Chef. Der Aufschrei und Aufwand vonseiten der Behörde sei unverhältnismäßig. Die beanstandeten Lebensmittel wurden umgehend entsorgt.

Bruder in Rastatt kann Aufschrei nicht verstehen

Auch der Restaurant-Chef von Toni's Pizza Express in Rastatt kann den Aufschrei der Kontrolleure nicht nachvollziehen. An ihrem Standort hätte es seit 30 Jahren keinerlei Beanstandungen gegeben, erklärt Restaurant-Chef Juliano Mimo, Bruder des Gaggenauer Restaurant-Chefs.

Pizza Kartons warten auf ihren Einsatz. | Bild: Hans@pixabay.com

Achtung: Bei Toni's Pizza Express handelt es sich nicht um eine Kette. Jedes Restaurant ist ein eigenständiger Betrieb und in der Hand eines unabhängigen Inhabers.

Passt alles? Geht im Restaurant mal etwas schief, sollten Gäste besser gleich Kontakt mit dem Wirt aufnehmen. | Bild: Emma Innocenti/Westend61/dpa-tmn

"Die Lebensmittelbehörde kommt hier oft selbst zum Essen vorbei", sagt Mimo. Im Nachgang zu den Beanstandungen in Gaggenau sei sie erneut zu Besuch gekommen, diesmal allerdings zur gründlichen Kontrolle.

Kontrolle in Rastatt lief ohne Beanstandungen

"Sie haben bei uns in allen Ecken geprüft - und vor allem die Tortellini genau in Augenschein genommen", erklärt der Rastatter Chef. Die Behörde hätte keine besonderen Mängel festgestellt.

"Nur die üblichen Kleinigkeiten, wie in jedem anderen Betrieb auch", so Mimo. Es habe keinerlei Beanstandungen gegeben.

Die Probleme bei seinem Bruder in Gaggenau kann sich der Rastatter Restaurant-Chef nur folgendermaßen erklären: "Er hat wohl die Palette mit Tortellini bekommen und sie vielleicht aus Zeitmangel nicht ordnungsgemäß kühlen können. Dann konnte er sie nur noch entsorgen."