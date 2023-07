Schock-Fund am Staibsee bei Lichtenau im Kreis Rastatt. Wie die Bild-Zeitung zuerst berichtet, hat ein Angler am Seeufer ein einzelnes menschliches Bein gefunden.

Auf einem privaten Bild, welches der Bild-Zeitung vorliegt, ist ein Gummistiefel zu erkennen, indem ein Teil des Beines steckt. Die Polizei Offenburg bestätigte den Fund auf Anfrage von ka-news.de und teilt mit, dass der Fund bereits am Freitag, 30 Juni gemacht wurde. Das Bein wird aktuell in der Rechtsmedizin untersucht. Wann ein Ergebnis der Untersuchung vorliegt ist unklar.

Wie das Bein in den See gekommen ist, ist unklar. Die Ermittlungen laufen in sämtliche Richtungen. Die Bild spekuliert, ob das Bein eventuell von einer im Rhein treibenden Wasserleiche stammt und durch eine Schiffsschraube vom restlichen Körper abgetrennt wurde.