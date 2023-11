In der Innenstadt von Gaggenau fanden am 31. Oktober teils tumultartigen Szenen statt. Bereits am frühen Abend gingen zahlreiche Beschwerden bei der Polizei über die umherziehenden Jugendliche ein, die vorwiegend aus dem Raum Rastatt kamen.

Gegen 21 Uhr warfen zunächst unbekannte Täter einen selbstgebauten Brandsatz an die Scheibe eines Drogeriemarktes im "Citycenter". Die Polizei traf die teils maskierten und dunkel gekleideten Jugendlichen im Murgpark an und wurde "massiv" von ihnen angegangen.

Täter sind zwischen 11 und 17 Jahre alt

"In der Folge teilte sich die Jugendgruppe auf und flüchtete in Richtung Innenstadt und Murgpark, von wo aus sie sich immer wieder neu formierte und in wechselnder Besetzung die verstärkt eingesetzten Streifenwagenbesatzungen angingen. Neben Böller- und Flaschenwürfe zündeten die Jugendlichen auch ein Behältnis für Hundekotbeutel an. Teilweise nahmen 50 bis 60 Personen direkt oder indirekt an den Ausschreitungen teil. Durch weitere hinzugezogene Einsatzkräfte konnten einzelne fußläufige Gruppen angehalten und die Personalien festgestellt werden", heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Ein Dutzend Personen im Alter von 11 bis 17 Jahren konnten infolge identifiziert werden. Bei ihnen wurden unter anderem Pfefferspray und ein Metallrohr vorgefunden, eine Vielzahl weitere Personen wurden von der Polizei als sogenannte Mitläufer erfasst, die den Beschuldigten Deckung gaben. Die "Rädelsführer" wurden vorläufig festgenommen, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben. Gegen 23 Uhr kehrte erst Ruhe in der Stadt ein.

Polizei findet Beweise bei Hausdurchsuchungen

In einer weiteren Pressemitteilung der Polizei wurde nun bekannt, dass die Jugendgruppe sich unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs verantworten müssen.

"Die zwischenzeitlich durch polizeiliche Maßnahmen gewonnenen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Jugendlichen geplant hatten, Gewalttätigkeiten gegen Menschen und Sachen aus einer Menschenmenge heraus zu begehen", heißt es. Im Rahmen von acht Hausdurchsuchungen konnten Polizeibeamte Mobiltelefone, relevante Tatkleidung, Maskierungsmittel und Pyrotechnik auffinden.