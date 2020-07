vor 3 Stunden Rastatt Auf Streifenwagen posiert: Häftling beleidigt Polizei während Freigang

Ein Häftling auf Freigang hat für ein Foto auf einem Streifenwagen in Rastatt posiert - und muss daher wieder in den geschlossenen Vollzug. Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Beleidigung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.