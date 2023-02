Rastatt vor 10 Minuten

Großbrand in Rastatt: Haus (vorerst) unbewohnbar - eine Person verletzt

In Rastatt-Niederbühl geriet am Dienstagnachmittag ein Haus in Brand. Alle Bewohner mussten von der Feuerwehr evakuiert werden. Eine Person wurde leicht verletzt. Aktuell ist die Feuerwehr noch mit der Lüftung des Gebäudes beschäftigt.