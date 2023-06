Ein Nachbar hatte am Donnerstagmorgen den Notruf gewählt und mitgeteilt, eine Frau liege schwer verletzt in einer Wohnung. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der 27-Jährigen feststellen. Die Polizei nahm den Verdächtigen später an einem Skaterplatz in der Nähe fest. Das Jugendamt kümmert sich um die Kinder des Paares.