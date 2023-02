Rastatt vor 2 Stunden

Geflügelpest im Landkreis Rastatt ausgebrochen

Im Landkreis Rastatt ist die Geflügelpest aufgetreten. Wie der Landkreis am Montag mitteilte, wurde das hochansteckende Virus H5N1 in einer toten Lachmöwe nachgewiesen, die an einer Staustufe bei Iffezheim entdeckt wurde.