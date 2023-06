Gaggenau vor 23 Minuten

Gaggenau: Vermisste 13-Jährige nach fast einem Monat in Karlsruhe aufgegriffen

Beamte des Kriminalkommissariats Rastatt waren seit dem 11. Mai auf der Suche nach einer 13-Jährigen aus Gaggenau. Nun wurde das Mädchen am Dienstagnachmittag, 6. Juni, am Karlsruher Hauptbahnhof aufgegriffen und an eine Jugendeinrichtung übergeben.