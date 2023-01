Durmersheim vor 56 Minuten

Frau nach Säureangriff in Durmersheim schwer verletzt: Polizei fandet nach Täter

Am vergangenen Freitagabend soll ein Mann in Durmersheim einer Frau Säure ins Gesicht geschüttet haben. Der Angreifer soll dann geflüchtet sein. Nach ersten Informationen der Polizei Offenburg soll es sich bei der Säure möglicherweise um Buttersäure handeln. Die schwerverletzte Frau wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.