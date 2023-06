Achern vor 1 Stunde

Feuerteufel? Wieder brennen Autos in Achern - fast 1 Million Euro Schaden

In der Nacht auf Donnerstag kam es bei einer Firma in der Neulandstrasse zum Brand von mehreren Fahrzeugen. Der Schaden wird auf rund 750.000 Euro geschätzt. Bereits am Vortag brannten in Achern die Autos. Ob ein Zusammenhang besteht, wird aktuell ermittelt.