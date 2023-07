Stuttgart/Ludwigsburg vor 5 Stunden

Über 40 Einbrüche in Rastatt, Baden-Baden und Umkreis: Polizei schnappt Einbrecher

Im Zusammenhang mit mehr als 40 Einbrüchen in Baden-Württemberg hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen. Die beiden 21-Jährigen sowie ein 35-Jähriger sollen die Taten unter anderem im Raum Böblingen, im Kreis Rastatt, in Baden-Baden, Stuttgart und Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) begangen haben, wie die Polizei in Ludwigsburg und die Staatsanwaltschaft in Stuttgart am Donnerstag mitteilten.