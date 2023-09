Am Samstagmorgen kam es laut Polizeimeldung zu einem Dachstuhlbrand in der Kehler Straße in Rastatt. Durch den schnellen Eingriff der Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht werden und ein Übergriff auf benachbarte Gebude verhindert werden. Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen, verletzt wurde laut der Polizei niemand. Über Brandursache liegen keine Erkenntnisse vor, auch der entstanden Sachschaden konnte noch nicht ermittelt werden. Laut der Polizei sei das Gebäude möglicherweise einsturzgefährdert. Es seien noch Kräfte vor Ort, über das weitere Vorgehen sei noch nicht entschieden.

Weitere Informationen folgen, sobald sie der Redaktion vorliegen.