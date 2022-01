vor 22 Stunden Rastatt In Rastatt: Fast jeder zweite Bewohner in Pflegeheim coronainfiziert

Fast die Hälfte der Bewohner in einem Rastatter Pflegeheim hat sich inzwischen mit dem Coronavirus angesteckt. Neun Menschen seien an oder im Zusammenhang damit gestorben, sagte ein Sprecher des Landratsamts am Montag. Von 41 infizierten Bewohnern seien 6 im Krankenhaus. Hinzu kämen fünf infizierte Mitarbeiter. "Ob das schon die Spitze des Infektionsgeschehens ist, können wir noch nicht abschätzen", sagte er. Derzeit lebten 88 Menschen in dem Heim.