vor 42 Minuten Rastatt Nach Urlaub in Risikogebiet: OB Pütsch bleibt vorsorglich zu Hause - Vier Schulen ab Montag geschlossen

Nachdem das Robert-Koch-Institut am Freitagabend die internationalen Coronavirus-Risikogebiete auch um das Bundesland Tirol in Österreich und die spanische Hauptstadt Madrid ausgeweitet hat, hat sich der Rastatter Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch nach einem Urlaub in Tirol dazu entschieden, bis 20. März vorsorglich von zu Hause aus zu arbeiten.