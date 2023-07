Kuppenheim vor 1 Stunde

Blitz setzt (vermutlich) Wohnhaus in Flammen

Ein Blitzeinschlag soll am Dienstagmittag in Kuppenheim ein Wohnhaus in Brand gesetzt haben. Polizei und Feuerwehr konnten das bislang nicht bestätigen. Knapp 1,5 Stunden löschten die Einsatzkräfte den Dachstuhlbrand.