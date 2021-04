Laut einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Offenburg hat am Mittwoch, gegen 23.20 Uhr, eine betrunkene Frau den Notruf gewählt, ohne sich in einer Notlage zu befinden. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen "Missbrauchs von Notrufen".

"Ein vermeintlicher Notruf rief in der Mittwochnacht Beamte des Polizeireviers Rastatt auf den Plan. Eine Anruferin hatte gegen 23.20 Uhr gemeldet, dass sie in einer hilflosen Lage sei", heißt es in der Pressemitteilung.

Vor Ort habe die Frau, die nach Angaben der Polizei rund drei Promille intus hatte, eingeräumt, dass Sie grundlos die Polizei verständigt hatte. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Missbrauchs von Notrufen.