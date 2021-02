vor 49 Minuten Rastatt Rastatter Bahntunnel: Bau verzögert sich weiter

Die Deutsche Bahn hat die geplante Fertigstellung des Rastatter Bahntunnels erneut verschoben: Auf einer Strecke von rund 50 Metern müsse der Boden an der Weströhre zunächst mit einer Wasser-Zement-Mischung gefestigt werden, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Das solle bis Ende dieses Jahres dauern. Erst dann könne die Tunnelvortriebsmaschine die noch ausstehenden 200 Meter bohren. "Der Tunnel kann damit voraussichtlich Ende 2026 in Betrieb gehen", hieß es. Zuletzt war von Ende 2025 die Rede gewesen.