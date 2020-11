vor 6 Stunden Gaggenau Schwerer Unfall bei Gaggenau: B462 bleibt mehrere Stunden gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 462 bei Gaggenau (Landkreis Rastatt) ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 79-Jährige kam am Sonntagabend von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Böschung, wie die Polizei in Offenburg mitteilte.